После волнений в Андижане в 2005 году Узбекистан воспринимался как вполне спокойное и стабильное государство. Транзит власти после смерти президента Ислама Каримова прошел достаточно плавно. В стране началось какое-то движение. Его нельзя назвать либерализацией, но смягчение и отмена уж слишком одиозных ограничений в экономике произошло.

И вот в относительно спокойной стране произошли волнения в Каракалпакстане. И сразу вспоминаются Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье. Момент очень нехороший. На южной границе Узбекистана появились талибы и внешняя ситуация стала очень проблематичной. Можно укреплять границу, проводить совместные учения с Россией, Таджикистаном, но спокойствия это нисколько не добавляет. И в такой момент Ташкенту срочно нужно что-то делать с Каракалпакстаном.

В 1924 году была образована Кара-Калпакская автономная область с центром в городе Турткуль, занимавшая территорию Амударьинской области Туркестанской АССР и Ходжейлийского и Кунградского районов Хорезмской Республики.

В 1925 году Кара-Калпакская автономная область была учреждена в составе Киргизской АССР, позже переименованная в Казахскую АССР. В 1930 году область перешла в Россию. В марте 1930 была преобразована в Кара-Калпакскую АССР со столицей в Нукусе. И, наконец, в декабре 1936 года автономия вошла в состав Узбекской ССР.

В январе 1992 года преобразована в Республику Каракалпакстан. В 1993 году подписан межгосударственный договор сроком на 20 лет о вхождении Республики Каракалпакстан в состав Узбекистана. В нем закреплено право выхода республики из Узбекистана путем проведения референдума. Республика Каракалпакстан — парламентская, имеет свой государственный флаг, герб, конституцию и гимн.

Срок договора истек в 2013 году. Однако, узбекские власти о нем не вспоминают, более того, он засекречен и есть сведения, что в него тайно вносились изменения. В противном случае, зачем из документа делать тайну.

Нынешний Каракалпакстан глубоко депрессивный регион Узбекистана. Хотя еще в советское время была проведена разведка полезных ископаемых, но региону от их использования мало что перепадает. В обращении ко Всемирному банку каракалпакские авторы писали, что прогнозные запасы углеводородов в районе Аральского бассейна оцениваются в 300 млн т нефти и 480 млрд куб. м газа. По их мнению, регион мог бы существовать за счет их добычи примерно, так как существует «иракский Курдистан».

Не удивительно, что среди каракалпакской элиты есть сторонники выхода из состава Узбекистана и независимости Каракалпакстана. Отметим, что есть сторонники вхождения в Казахстан, так как экономические связи с ним достаточно прочные и разнообразные. Есть и сторонники остаться в составе Узбекистана, но в виде автономии с широкими правами.

С годами число приверженцев независимости растет, ухода в Казахстан остается примерно постоянным. Как раз количество автономистов постоянно уменьшается.

Политика Ташкента вызывает сопротивление в Каракалпакстане. Здесь этническая проблема, так как идет массовое переселение узбеков, местные чиновники заменяются присланными из центра и всегда это узбеки. У местных фермеров отбирают землю и отдают ее переселенцам. Не удивительно, что этническое противостояние все больше обостряется и принимает форму протестов против любых действий узбекской власти.

Вот и нынешние волнения были вызваны языковым фактором, выбором графики. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поручил всем министерствам, ведомствам и организациям, а также Совету министров Каракалпакстана, властям Ташкента и областным администрациям ускорить переход на узбекский алфавит на основе латиницы.

Перенос сроков латинизации с декабря 2022 на август 2021 года был объяснен «подготовкой к празднованию 30-летия независимости Узбекистана». В документе, предписывалось до 1 августа обеспечить перевод на латинскую графику названий населенных пунктов, улиц и организаций, вывесок, СМИ, объявлений и рекламы.

Такое ускорение вызвало в Каракалпакстане протесты. В городе Ходжейли состоялось поминальное мероприятие по случаю 40 дней со дня смерти активиста оппозиционной партии «Алга Каракалпакстан» (Вперед Каракалпакстан) Жаксылыка Саметова, скончавшегося в Москве.

Отдать дань уважение памяти покойного собрались сотни людей — родственники, друзья, коллеги, а также десятки активистов различных оппозиционных групп.

Примерно в 14 часов, несколько десятков человек вышли на улицы города. Некоторые несли плакаты с призывами уважать каракалпакский язык. Согласно закону, принятому парламентом Каракалпакстана 1 декабря 1989 года, государственным на территории этой республики является каракалпакский язык.

Местные власти попытались разогнать протестующих, но те вступили в драку с сотрудниками силовых структур, бросались камнями и другими подручными предметами, разбив стекло одного из милицейских автобусов. Силовикам пришлось отступить.

Графика — латинская или кириллица — только повод. Как сказал один из участников протестов, «У нас в Каракалпакии каракалпакский язык становится второстепенным. В школах сокращают преподавание на нем, а его учителей заставляют переучиваться на узбекский. При этом они должны платить 6 миллионов 800 тысяч сумов (около $640 — авт.), и два года ходить на курсы узбекского. Учителя каракалпакского языка становятся учителями узбекского языка — это издевательство, которое бесит людей».

Прошедшие волнения стали самыми крупными по количеству вовлеченных в них людей за последние годы. Однако мелкие акции протеста в Нукусе и других городах Каракалпакстана проводятся регулярно, хотя власти стараются тут же их разгонять, а на участников оказывается всемерное давление, фабрикуются дела, они подвергаются запугиванию и избиениям.

Не сказать, что политика Ташкента относительно Каракалпакстана выбивается из общего ряда в Центральной Азии. Дискриминация национальных меньшинств, несоблюдение законов и конституции, репрессии относительно оппозиционных деятелей, активистов и политических партий рано или поздно накаляет ситуацию. Этническое противостояние неизбежно выливается в политический сепаратизм.

Этим обстоятельством всегда стараются воспользоваться внешние силы. Не только большие игроки типа России, Китая, США и т.д. Репрессированный сепаратизм, если не излечиваются его корни и основы, в частности, в Центральной Азии, всегда служит питательной средой для исламского фундаментализма, всякого рода террористических организаций и вообще любителей разжигать противостояние в любой форме.

С учетом обострения ситуации в соседнем Афганистане для узбекского руководства было бы крайне опрометчиво продолжать политику национального угнетения каракалпаков. Республика стоит на грани национального и социального взрыва, что может вызвать общую дестабилизацию. Не только Узбекистана, но и соседей. Ведь там тоже полно подобных регионов.

Пока узбекская власть идет традиционным путем. Активистов и протестующих задерживают. Им предъявляют обычные обвинения, хотя сроки заключения не слишком длительные.

Принесет ли успех подобная тактика. Есть сомнения.