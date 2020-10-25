Карабахская война: промежуточный итог

Любая война дает изрядную пищу для размышлений странам, которые в ней не участвуют, но внимательно наблюдают за происходящим, делая для себя важные политические выводы. Не стала в этом отношении исключением и нынешняя армяно-азербайджанская война в Нагорном Карабахе. По большому счету, ее уже называют войной современной армии с армией прошлого. И это правда.

«Наши беспилотники уничтожают армянские танки и другую военную технику. До сих пор мы уничтожили более 230 танков, шесть систем противовоздушной обороны «С-300″, сотни бронетехники. Мы не используем дроны против гражданских лиц. Это ложная информация», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Fox News».

Ранее, 20 октября, глава нашего государства также сделал важное заявление. По его словам, армия Азербайджана уничтожила три комплекса «Тор», около сорока комплексов «Оса», пять «Кубов» и «Кругов», а также одну «Точку-У», одну баллистическую ракету, два оперативно-тактических ракетных комплекса «Эльбрус» и восемь средств радиоэлектронной борьбы. Помимо них, уничтожены две ракетные установки «Ураган» и около 70 установок «Град», прямых потомков «Катюши».

Из этих выступлений, равно как и из заявлений военных экспертов из разных стран мира, становится очевидно, что Армения проиграла войну, а о ее проигрыше уже можно говорить, как о свершившемся факте по причине отсутствия на вооружении страны-оккупанта современного оружия и современных же тактик ведения боя. Армения технологически и военно-тактически застряла в 90-ых годах прошлого века, тогда как Азербайджан оснащен по последнему слову военной техники и действует в лучших традициях НАТО.

На этот момент обратили внимание многие эксперты. В частности, украинский историк Сергей Климовский в колонке для издания «Обозреватель». Он указал на грандиозный провал российских ПВО, что были на вооружении у РА. » В третьей декаде августа армянская и российская армии начали совместные учения именно в сфере ПВО под ширмой российских манёвров «Кавказ – 2020″. Итог известен – ПВО Армении оказались бессильны перед дронами Азербайджана турецкого производства. Этот факт признаёт даже армянское командование», — указал С.Климовский.

Отметил он и многое иное. «На фоне столь грандиозного провала России с ПВО и ракетами в Карабахе дискредитация танков как важного инструмента войны выглядит второстепенной мелочью. Собственно, их дискредитация впервые произошла во время войн Коалиции с ИГИЛ и революционеров с Асадом. Теперь, по первым итогам войны в Карабахе, отставные американские генералы уже пишут статьи об утрате танками своего значения», — указал он. Но самое главное — вывод, сделанный им. Вывод этот очень точный.

«Российский военный провал в Карабахе настолько очевиден, что Кремль запустил тему: армяне якобы воюют не с Азербайджаном, а с Турцией. Кремлю крайне неудобно признать, что армянский филиал российской армии терпит полное поражение от армии Азербайджана. Поражение от турецкой армии выглядит, по мнению кремлёвских «старцев», более достойно и предпочтительно. Как ни как, но Турция – страна НАТО, а проиграть войну НАТО – это в порядке вещей», — резюмировал С.Климовский .

И все это видят на постсоветском пространстве, в том числе и в странах-членах ОДКБ. Даже военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец охарактеризовал турецкие боевые БПЛА как «оружие будущего» и называет их в числе важнейших факторов успеха Азербайджана в военных действиях в Нагорном Карабахе. Он отметил, что с восхищением смотрит кадры поражения армянских объектов и техники турецкими дронами. По его словам, происходящее в реальности сравнимо с видеокадрами, обработанными компьютерной графикой.

Баранец указал, что успех азербайджанской армии в Карабахе обеспечила техника, закупленная у Турции. При этом специалист считает, что БПЛА российского производства, опробованные в Сирии, используются только в целях разведки и уступают в технологическом отношении современным боевым дронам, применяемым в Нагорном Карабахе. Тут стоит добавить, что В.Баранец — один из ведущих военных экспертов в РФ.

«Думаю, дело не только в военной школе, но и человеческой мотивации. Азербайджан берет реванш за поражения прошлых лет, воюя на признанной мировым сообществом территории. Я бы сказал, что показательно другое: преимущество, которое дают турецкие БПЛА, на фоне значительного наличия советского и российского оружия в обеих армиях. Поэтому боевой дух и мотивация в данном случае имеют более высокое значение, чем выучка», — заявил # украинский политолог Евгений Магда.