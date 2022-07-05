Сегодня «Карабах» стартует в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, агдамский клуб будет гостем польского «Леха» в первой игре первого квалификационного раунда. Матч, который пройдет на одноименном стадионе в Познани, начнется в 22:00 по бакинскому времени. Встречу будет обслуживать испанский арбитр ФИФА Хосе Луис Мунуэра.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 7 июля в Баку. Победитель этой пары сыграет во втором квалификационном раунде со швейцарскагдамский клуб будет гостем польского «Леха»им «Цюрихом». Проигравшая команда встретится с сильнейшей парой «Слован» (Словакия) — «Динамо» (Батуми, Грузия) во втором квалификационном этапе Лиги конференций УЕФА.