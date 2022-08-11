Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала новый августовский рейтинг лучших клубов мира.

Как сообщает azerisport.com, среди азербайджанских клубов наилучший результат у агдамского «Карабаха», который поднялся с 89-го места на 78-е и имеет в активе 145,5 очков.

На полбалла больше имеют уругвайский «Насьонал», бразильский «Атлетико Гоияниенсе» и южнокорейский «Чонбук». Также, на полтора балла впереди расположился английский «Манчестер Юнайтед».

Бакинский «Нефтчи», который в июльском рейтинге делил 234-ю строчку вместе с мексиканским «Атласом», в этот раз не вошел в текущий список из 301 клуба.

Первое место в рейтинге у бразильского «Палмейраса» (304 очка), который опережает английский «Ливерпуль» и своих земляков из «Фламенго» (по 291).