Азербайджанский клуб «Карабах» подал заявку на участие во втором отборочном раунде Лиги конференций УЕФА против израильского «Ашдода».

Как передает официальный сайт представителя Агдама, в основной список вошли 2 голкипера, 7 защитников, 8 полузащитников и 1 нападающий. В резервном списке 5 игроков.

Вратари: 1. Шахруддин Махаммадалиев, 12. Эмиль Балаев;

Защитники: 4. Рахиль Мамедов, 5. Максим Медведев, 29. Марко Вешович, 30. Аббас Гусейнов, 44. Эльвин Джафаргулиев, 55. Бадави Гусейнов, 81. Кевин Медина;

Полузащитники: 2. Гара Гараев, 6. Патрик Андраде, 8. Урос Матич, 10. Абдулла Зубир, 11. Хайме Ромеро, 18. Исмаил Ибрагимли, 19. Филип Озобич, 20. Кади Борхес;

Нападающие: 77. Рамиль Шейдаев.

Резервные: 94. Айхан Аразлы, 22. Муса Гурбанлы, 24. Замиг Алиев, 27. Торал Байрамов, 83. Нихад Гулиев.

Отметим, что свой первый матч «Карабах» проведет с «Ашдодом» 22 июля дома, а ответный — на выезде 29 июля.