Футбольный клуб «Карабах» одержал 300-ю домашнюю победу в чемпионатах Азербайджана. Произошло это в XXXVI туре Премьер-лиги Азербайджана.

В последнем матче сезона подопечные Гурбана Гурбанова обыграли «Туран Товуз» со счетом 3:1.

Агдамский клуб отпраздновал 300-ю домашнюю победу в 438-м матче в чемпионатах страны, проводимых с 1992 года. «Карабах» является абсолютным рекордсменом по этому показателю.

Первая домашняя победа команды была завоевана 6 мая 1992 года. В тот день «Карабах», принявший кюрдамирский клуб «Ширван» забил в ворота соперника 6 безответных голов.