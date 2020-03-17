Капля в море — почему удешевление элитного бензина не спасет ситуацию?

Правительству следует предпринять адекватные шаги по снижению тарифов на энергоносители, широко используемые населением и бизнесом. Недавнее понижение цен на премиальные марки бензина Premium Euro-95 и Super Euro-98 не спасет ситуацию, ведь это — капля в море, сказал # экономист Неймат Алиев.

Казалось бы, понижение цен на автомобильное топливо не может не радовать. Однако упомянутые премиальные марки бензина составляют лишь 3-4% общего объема рынка, говорит Алиев. Их удешевление почти не скажется на интересах широких слоев населения и бизнеса. С этой точки зрения, необходимо понизить тарифы на производимый в стране бензин АИ — 92 и дизель, а также прочие энергоносители — природное топливо, электричество, широко потребляемые населением, производственными предприятиями и в массе своей субъектами предпринимательства.

К этому стоит добавить, что 97% потребления в стране приходится на «народную» марку бензина — АИ-92. Однако цены на это горючее не понижены на волне мощного удешевления нефти. По словам экономиста, снижение цен на дизель и бензин местного производства, а также прочие энергоносители, широко потребляемые населением и в производстве, имеет серьезное социально-экономическое значение.

«Положительное влияние корректировки тарифов на горючее «народных» марок было бы огромным, поскольку это чрезвычайно важно для развития национальной экономики, — сказал Алиев. — Более того, в этом заключается ключевой национальный интерес. Приводящий в движение тяжелую технику дизель, используемый на заводах и фабриках, в теплицах, потребляемый населением природный газ, а также электроэнергия должны подаваться по более доступным тарифам. К слову сказать, на данный момент складываются оптимальные экономические, психологические и социальные факторы удешевления энергоносителей. Остается лишь политическая воля для принятия такого решения».

Надо понимать, что неправильная ценовая политика повлекла за собой необоснованные дополнительные траты населения, в том числе потребителей топлива, говорит экономист, предлагая отказаться от упомянутой практики в пользу снижения тарифов.

«Государственная нефтяная компания, поставляющая «черное золото» на зарубежные рынки вдвое дешевле прежнего, должна также снабжать местные нефтеперерабатывающие заводы дешевой нефтью, — считает собеседник. — Следует пересмотреть оптовые цены на мазут и газ, поставляемые на местные электростанции. Искусственно завышая цены на продукты нефтепереработки, а также другие местные товары, Госнефтекомпания удушает местное производство, на что не имеет права. Убытки, образующиеся в результате продажи сырой нефти за рубеж, не должны покрываться за счет местных предприятий и организаций. Правительство должно срочно избавиться от такой порочной практики во благо национальных интересов».

Напомним, что решением монопольного импортера элитных марок бензина SOCAR цены на брендовое горючее были понижены. Так, литр бензина Premium Euro-95 подешевел с 1,5 до 1,2 маната, Super Euro-98 — с 1,6 маната до 1,4 маната. В результате, бензин марки Premium Euro-95 понизился в цене на 20%, Super Euro-98 — на 12,5%.

По информации главы Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхама Шабана, в отличие от России, где цены регулируются государством, автомобильное топливо подешевело во многих странах, в том числе сопредельных нам Турции и Грузии. На удешевлении импортируемых бензинов в Азербайджане сказалась информационная составляющая, поскольку за последние дни в социальных сетях и ряде средств массовой информации тиражировались данные о тенденции ценового спада.