Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал власти России сделать отчетливые шаги для деэскалации конфликта с Украиной. Ситуация на украинско-российской границе беспокоит правительства Германии и Испании и является «очень и очень серьезной», заявил Шольц в Мадриде в понедельник, 17 января на совместной пресс-конференции с испанским премьер-министром Педро Санчесом. «Нельзя упускать из виду передвижение (российских) войск. Они масштабные и представляют угрозу суверенитету Украины», — сказал глава германского правительства.

Он в очередной раз предостерег РФ от вторжения: «Военная агрессия против Украины будет иметь серьезные политические и экономические последствия». По словам Олафа Шольца, главная задача Германии и Испании — «сделать все возможное, чтобы избежать такого развития событий, от которого в конечном счете пострадают все».

Одновременно Шольц косвенно отказал Украине в поставках немецкого оружия. По его словам, внутри правительства Германии нет разногласий в этом вопросе. «Это включает в себя и соблюдение преемственности в том, что правительства Германии умело делали в прошлом», — сказал канцлер ФРГ. (DW)