26 мая канцлер Германии Олаф Шольц отправится с рабочим визитом в Таллин, где проведет переговоры с лидерами стран Балтии.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Канцлер отправится в пятницу, 26 мая, в Таллин. Там он проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, затем вместе с ней встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем», — сказал он.

По его словам, в центре внимания переговоров будут находиться внешнеполитические темы, в том числе июльский саммит НАТО в Вильнюсе, а также вопросы, связанные с энергетикой.