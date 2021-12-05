Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур хочет, чтобы страна перестала быть членом НАТО.
«Я хочу, чтобы Франция вышла из единого военного командования НАТО», — сказал Земмур, выступая перед своими сторонниками в выставочном комплексе Вильпант в пригороде Парижа.
Он также подчеркнул, что французы «не будут вассалами Европейского Союза».
Французский журналист и писатель Эрик Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года.