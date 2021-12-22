Кандидат в президенты Франции, глава парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, находящаяся в эти дни в Армении, тайно побывала в Карабахе. Об этом сообщил в своем Twitter журналист, политический обозреватель France Télévisions Жюльен Нени.

«Валери Пекресс посетила сегодня Нагорный Карабах. Там она познакомилась с местными политиками. Путешествие, которое по соображениям безопасности не могло быть освещено большинством французских СМИ, присутствующих в Армении, в том числе France TV», — написал Нени.