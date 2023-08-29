Потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что признает оккупированные территории Украины российскими, а также закроет Украине путь в НАТО в случае победы.

В своей колонке он пообещал отвергнуть «кровожадные изречения полезных идиотов, проповедующих беспроигрышную войну». «Чем дольше продолжается война в Украине, тем яснее становится, что победитель в ней только один: Китай. Я поведу Америку от морализма к реализму, совершив обратное тому, что сделал Никсон в 1972 году: Я поеду в Москву в 2025 году», — написал Рамасвами.

Он обещает обеспечить «мир» в Украине на условиях, которые называет выгодными для Штатов. «Администрация Байдена по глупости пытается заставить Си бросить Путина. На самом деле, мы должны заставить Путина бросить Си», — отметил политик. (unian.net)