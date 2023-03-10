Канада решила перекрыть поставки в страну российских металлов вслед за США. Оттава ввела запрет на импорт из России алюминия и продукции из стали, говорится на сайте правительства.

Новые поправки лишат российские компании возможности продавать Канаде необработанный алюминий, алюминиевые листы, а также любую продукцию из этого металла, например, кухонную посуду. Кроме того, под запрет попал ввоз железа и продукции из стали — нелегированной стали, полуфабрикатов и готовых изделий, в том числе труб.

В 2021 году Канада импортировала из России алюминия на $45 млн и продукцию из металлов на $213 млн, сообщило правительство. На гуманитарную и военную помощь Украине же в 2022 году страна выделила более $5 млрд.

«Мы продолжаем делать все возможное, чтобы отрезать или ограничить доходы, используемые для финансирования незаконного и варварского вторжения Путина в Украину. <…> И теперь мы гарантируем, что Путин не сможет финансировать войну, продавая алюминий и сталь в Канаде», — приводятся в сообщении слова вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд.

До этого США ввели 200-процентную пошлину на ввоз алюминия из России, что может перекрыть его поставки в страну. Эту меру Вашингтон принял к годовщине войны. Для США импорт российского алюминия традиционно составлял 10% от общей доли поставок, писал Bloomberg. (moscowtimes.ru)