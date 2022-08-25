Канада перебрасывает с Ближнего Востока в Европу два грузовых самолета С-130J для ускорения доставки военной помощи Украине.

Как передает ТАСС, об этом пишет CBC News.

«Авиационное подразделение вооруженных сил Канады на Ближнем Востоке, поддерживающее антитеррористические операции и миротворческие миссии ООН в Африке, переводится в Соединенное Королевство. Отвечая на вопрос CBC News, министерство обороны описало развертывание двух грузовых самолетов С-130J и соответствующего обслуживающего персонала как необходимый шаг на фоне усилий по поставкам в Украину оружия и боеприпасов», — говорится в публикации.

Отмечается, что последние несколько лет это авиационное транспортное подразделение базировалось в Кувейте, откуда осуществляло регулярные вылеты в рамках миссий НАТО и ООН.

По словам начальника Штаба Обороны Канады Уэйна Эйри, это решение было вызвано значительными требованиями миссии по поддержке Украины, но оба самолета все же иногда будут выполнять миссии в Ираке и помогать миротворцам в Африке.