Канада объявила о введении санкций в отношении 10 чиновников, олигархов и других персон из окружения Путина в связи с военным вторжением России в Украину.

Об этом 7 марта заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции в Лондоне, сообщает Reuters.

«Сегодня Канада объявляет о новых санкциях в отношении 10 человек, причастных к этому необоснованному вторжению, включая бывших и действующих высокопоставленных государственных чиновников, олигархов и сторонников российского руководства. Имена этих лиц взяты из списка, составленного оппозиционером Алексеем Навальным, находящимся в заключении», – заявил Трюдо.

При этом российские СМИ уточняют, что в список попали: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российские пропагандисты Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян и Константин Эрнст, олигарх Олег Дерипаска, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, депутат Государственной Думы Павел Крашенинников, а также некие Виктор Гаврилов и Дмитрий Иванов. (unian.net)