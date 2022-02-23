Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о первом раунде экономических санкций в отношении России на следующий день после того, как Москва признала сепаратистские регионы Донецка и Луганска независимыми, сообщает La Presse.

Он подчеркнул, что Канада осуждает признание Россией Донецкой и Луганской областей независимыми территориями и что это решение является нарушением Россией международных обязательств и Устава ООН.

Канада вводит «первый набор экономических санкций», которые будут действовать «до тех пор, пока не будет нарушена территориальная целостность Украины», указал канадский премьер. В частности, правительство Канады запрещает своим гражданам любые финансовые операции с т.н. ДНР и ЛНР, а также вводит санкции на членов российского парламента, проголосовавших за незаконное решение о признании республик. Также канадцам запрещено «участвовать в покупке российского суверенного долга», а Оттава «введет дополнительные санкции против российских банков, поддерживаемых государством, и запретит все финансовые операции с ними».

Трюдо также заявил, что Канада усиливает военное присутствие в Европе на земле, воде и в воздухе. «Сегодня я даю разрешение на размещение до 460 членов Вооруженных сил Канады в Латвии, дополнительного фрегата и патрульного самолета береговой авиации», – заявил премьер-министр страны. (Газета.Ру)