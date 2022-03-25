Канада вводит санкции в отношении 160 членов Совета Федерации России. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо по итогам саммита НАТО, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня Канада усиливает давление [на РФ], накладывая санкции на 160 членов Совета Федерации», — сказал Трюдо.

Ранее правительство Канады сообщило о введении санкций против российского Минобороны, внешней разведки РФ, Рособоронэкспорта, РКЦ «Прогресс», Казанского вертолетного завода, российской авиакорпорации «Иркут», предприятий «Адмиралтейские верфи» и «Вертолеты России».

Также страна вслед за Великобританией ввела санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова из-за эскалации на Украине. Канада выступает за отключение России от системы платежей SWIFT – «критической части глобальной банковской системы».