Канадские власти намерены принять 20 тыс граждан Афганистана из уязвимых групп населения в свете наступления там боевиков радикального движения «Талибан».

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба министерства по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства североамериканской страны.

«В то время как «Талибан» захватывает все больше территорий в Афганистане, жизнь все большего числа афганцев находится под угрозой, многие уже бежали из страны. Для помощи в условиях нарастающего гуманитарного кризиса министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Марко Мендичино, министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан и министр иностранных дел Марк Гарно объявили сегодня, что Канада примет 20 тыс афганцев, которым угрожает «Талибан», — говорится в сообщении. Помимо этого в Канаде будут запущены специальные программы помощи уже прибывшим беженцам.