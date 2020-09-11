Камера, мотор, снято: в Азербайджане завершены 2 кинопроекта

После смягчения режима карантина в Азербайджане оживились съемочные киноплощадки. Возобновились приостановленные работы, начались новые съемки.

Как сообщает #, два крупных проекта уже завершены.

Один из них – фильм о легендарном партизане Ахмедии Джабраилове, в котором задействована команда профессионалов во главе с режиссером Микаилом Микаиловым. В картине снялись известные азербайджанские актеры — Ярослав Трифонов, Максуд Мамедов, Али Ализаде, Расим Джафар, Анар Меликов, Фаиг Мирзоев, Мушфиг Мирзоев, Сона Микаилова и др.

Идея проекта принадлежит Министерству молодежи и спорта.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летия Ахмедии Джабраилова.

Премьера фильма состоится 20 сентября на Общественном телевидении (İTV).

Уроженец Шеки, Ахмедия Джабраилов был непримиримым борцом с немецким фашизмом и друг самого Шарля де Голля. В 1941 году он добровольно ушел на фронт, а впоследствии активно участвовал во французском Движении сопротивления. Он спас сотни французов. Джабраилов стал полным кавалером всех высших воинских наград Франции — Военной медали Франции, Высшего ордена почетного легиона, Военного креста и Креста за воинскую доблесть. В ходе многочисленных проведенных им разведывательных операций он продемонстрировал беспримерную отвагу. После войны в 1951 году вернулся в Азербайджан.

«Было очень трепетно и волнительно участвовать в таком интересном и значимом проекте», — рассказывает # актер Ярослав Трифонов. По его словам, над проектом работали большие профессионалы, которые за короткий срок сделали невозможное, причем на высочайшем уровне.

Еще один крупный кинопроект, работа над которым завершилась буквально на днях – фильм «Качели над Каспием» производства продюсерского центра Caspian Media Group.

Фильм снят по мотивам книги известной российской писательницы, журналиста и общественного деятеля Марии Суворовской, которая снялась в одной из главных ролей картины.

Мария Суворовская – генеральный директор «Бизнес-Диалог Медиа», главный редактор Russian Business Guide, член правления Союза журналистов Подмосковья, предприниматель, общественный деятель и большой друг Азербайджана.

С нашей страной ее связывают масштабные проекты: клип «Я дышу Баку», книги «Качели над Каспием» и «Дом у виноградника».

Сегодня Мария Суворовская покинула Баку и написала на своей странице в соцсети Facebook:

«Через час мой самолет взлетит над Баку. Позади останутся самые необычные полтора месяца моей жизни. Наверное, это мой Тибет. Моя трансформация. И новый этап. В такой необычный год, в непростых предлагаемых обстоятельствах, мы сделали то, что казалось невозможным. Интернациональная команда, масштаб съемок… Сотни профессионалов. Десятки локаций. И все это в условиях карантина, пандемии, ограниченного международного сообщения. Но фильм «Качели над Каспием» снят. И хочется поделиться кадрами, все рассказать и показать. Но пока только эмоции от огромной проделанной работы. Очень красивой, яркой и, искренне надеемся, нужной. Мне хочется написать о каждом, кто помог воплотить эту идею! Но пока удовлетворение, усталость и осмысление. С любовью к жизни, к Баку, к прошлому, настоящему и будущему…».

Премьера фильма «Качели над Каспием» пока не анонсирована.