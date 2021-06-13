Вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис раскритиковали за неоднозначную позицию по нелегальным мигрантам из латиноамериканских стран, сообщает Fox News.

В четверг, на интервью с репортером Univision Ильей Кальдероном Харрис заявила, что является последовательной защитницей прав мигрантов.

«Как вы знаете, Илья, я работала над этим вопросом почти всю свою карьеру и всегда был защитником иммигрантов — как зарегистрированных, так и незарегистрированных», — заявила Харрис.

Однако, незадолго до этого интервью, выступая на пресс-конференции во время визита в Гватемалу, американский вице-президент попросила гватемальцев и мигрантов из других стран Центральной и Южной Америки не приезжать в США.

«Я хочу подчеркнуть, что цель нашей работы — помочь гватемальцам обрести надежду у себя дома, в то же время я хочу прояснить ситуацию для людей в этом регионе, которые думают об опасном переходе к границе США и Мексики. Не приезжайте [в США], не приезжайте», — заявила Харрис.

За эти высказывания ее подвергли критике ее коллеги из Демократической партии, а также президент Гватемалы, Алехандро Джамматтеи, который заявил, что слова Харрис сбивают с толку.(Газета.Ru)