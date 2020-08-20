«Калашников» доработал новейший автомат АК-12

Концерн «Калашников» доработал новейший автомат АК-12 и в ближайшее время начнет поставки военным в новом исполнении, сообщил генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов.

«По результатам войсковой эксплуатации автоматов АК-12 в частях и подразделениях МО мы уже внедряем конструктивные изменения, улучшающие эргономику оружия, повышающие удобство его эксплуатации. В ближайшее время в войска пойдут автоматы АК-12 в новом исполнении», — сказал Тарасов.

По его словам, совершенствование любого нового образца стрелкового оружия — это непрерывный процесс у любого производителя, который, как правило, занимает годы. «Наше предприятие и впредь будет предельно внимательно относиться к пожеланиям заказывающих ведомств», — пояснил гендиректор концерна.