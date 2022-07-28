Стали известны научные организации и организации, а также перечень других структур, оставшихся в подчинении Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает АПА, список научных учреждений и организаций, а также других структур Национальной академии наук Азербайджана, не переданных в подчинение Министерства науки и образования, приводятся ниже:

Отделение наук о Земле:

Республиканский центр сейсмологической службы
Отделение гуманитарных наук
Институт литературы им. Низами Гянджеви
Институт языкознания имени Насими
Институт рукописей имени Мухаммеда Физули
Институт архитектуры и искусства
Институт фольклора

Отделение общественных наук:

Институт археологии, этнографии и антропологии
Институт востоковедения имени академика Зии Буниятова
Институт истории имени Аббасгулу Ага Бакиханова
Институт философии и социологии
Институт права и прав человека
Институт кавказоведения
Институт истории науки

Организации при НАНА:

Центральная научная библиотека
Научный центр «Азербайджанская национальная энциклопедия»
Совет молодых ученых и специалистов
Союз свободных профсоюзов
Координационный совет научных исследований Азербайджана

Региональные отделения НАНА:

Нахчыванское отделение
Институт истории, этнографии и археологии
Институт искусства, языка и литературы
Рукописный фонд
Научная библиотека
Ботанический сад

Гянджинское отделение

Центр Низами Гянджеви
Институт гуманитарных исследований
Институт краеведения

Региональные научные центры НАНА:

Шекинский региональный научный центр

 

Отметим, указом, подписанным сегодня Президентом Ильхамом Алиевым, создано Министерство науки и образования.

Некоторые институты, научные учреждения и организации НАНА переданы в подчинение этого Министерства.

Также три музея НАНА переданы в подчинение Министерства культуры.

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