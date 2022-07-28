Стали известны научные организации и организации, а также перечень других структур, оставшихся в подчинении Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает АПА, список научных учреждений и организаций, а также других структур Национальной академии наук Азербайджана, не переданных в подчинение Министерства науки и образования, приводятся ниже:

Отделение наук о Земле:

Республиканский центр сейсмологической службы

Отделение гуманитарных наук

Институт литературы им. Низами Гянджеви

Институт языкознания имени Насими

Институт рукописей имени Мухаммеда Физули

Институт архитектуры и искусства

Институт фольклора

Отделение общественных наук:

Институт археологии, этнографии и антропологии

Институт востоковедения имени академика Зии Буниятова

Институт истории имени Аббасгулу Ага Бакиханова

Институт философии и социологии

Институт права и прав человека

Институт кавказоведения

Институт истории науки

Организации при НАНА:

Центральная научная библиотека

Научный центр «Азербайджанская национальная энциклопедия»

Совет молодых ученых и специалистов

Союз свободных профсоюзов

Координационный совет научных исследований Азербайджана

Региональные отделения НАНА:

Нахчыванское отделение

Институт истории, этнографии и археологии

Институт искусства, языка и литературы

Рукописный фонд

Научная библиотека

Ботанический сад

Гянджинское отделение

Центр Низами Гянджеви

Институт гуманитарных исследований

Институт краеведения

Региональные научные центры НАНА:

Шекинский региональный научный центр

Отметим, указом, подписанным сегодня Президентом Ильхамом Алиевым, создано Министерство науки и образования.

Некоторые институты, научные учреждения и организации НАНА переданы в подчинение этого Министерства.

Также три музея НАНА переданы в подчинение Министерства культуры.