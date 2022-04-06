Весь мир обсуждает кадры из украинского города Буча. Ведущие мировые СМИ детально описывают множество примеров осознанного и массового убийства мирных украинцев со стороны российских войск. Собственно, даже те, кто непосредственно принимал участие в этом чудовищном преступлении, не стесняются бравировать своими действиями.

К примеру, в сети нашли страницу 20-летнего Михаила Ткача, который убивал мирных жителей в Буче. В ответ на осуждающие комментарии он пригрозил вернуться в Украину и продолжить совершать зверские преступления. Об этом сообщил на своей Facebook-странице журналист программы Слідство.info Дмитрий Реплянчук. Он отметил, что российский солдат, приехавший из Владивостока, воюет против вымышленных угроз со стороны НАТО и Америки – и искренне в это верит.

«Это не Путин пишет и не Шойгу. Это пишет 20-летний оккупант Михаил, только недавно окончивший школу в своем сраном Владивостоке, в девяти тысячах километрах от нашей страны. Если вы спросите, почему он хочет нас уничтожить? Он сам ответил: «Свергнут правительство, чтобы не вступили в состав НАТО, чтобы не было Америки, под чью дудку вы пляшете». Это все в его голове, он в это искренне верит. Им не может быть прощения. Ни 20-летнему Михаилу, ни его согражданам», – написал журналист.

За военные преступления имя Михаила Ткача было внесено в базу сайта «Миротворец». В профиле сказано, что оккупант причастен к геноциду украинского народа путем ведения боевых действий против гражданского населения. Но он не раскаивается. Совсем. Вот сообщения, которые российский оккупант отправлял в ответ на осуждающие комментарии: «Как только я заеду снова к вам, я буду резать ваши головы»; «А ты понимаешь, что я на твоей земле, и убиваем мы вас, и трупы вонючие ходячие только вы, укропчики».

Удивительно ли такое его отношение к украинцам? Вовсе нет. Сомневающимся предлагаю почитать статью Тимофея Сергейцева, которая вышла 3 апреля на сайте РИА-Новости. Называется она «Что Россия должна сделать с Украиной «. Привожу некоторые фрагменты этого текста.

«Нацистская, бандеровская Украина, враг России и инструмент Запада по уничтожению России нам не нужна. Сегодня вопрос денацификации перешел в практическую плоскость. Денацификация необходима, когда значительная часть народа — вероятнее всего, его большинство — освоено и втянуто нацистским режимом в свою политику. То есть тогда, когда не работает гипотеза «народ хороший — власть плохая»», — пишет российский журналист.

Одного этого достаточно, чтобы схватиться за голову от степени откровенного фашизма, звериной жестокости, которыми пропитана каждая строчка данного текста. По сути, тиражируя откровенную ложь об Украине, Сергейцев предлагает уничтожение украинского государства. Полное. Вместе с рядовыми украинцами, которые вынуждены были взять в руки оружие, охраняя свою землю. Не верите? Читайте.

«Нацисты, взявшие в руки оружие, должны быть по максимуму уничтожены на поле боя. Не следует проводить существенных различий между ВСУ и так называемыми нацбатами, а также примкнувшей к этим двум видам военных формирований территориальной обороной… Помимо верхушки, виновна и значительная часть народной массы, которая является пассивными нацистами, пособниками нацизма. Они поддерживали нацистскую власть и потакали ей», — указано на сайте РИА «Новости».

То есть, все украинцы, которые голосовали за Владимира Зеленского на президентских выборах, а это свыше 70% граждан страны, должны быть уничтожены. Как и те украинцы, которые не переходят на сторону российских оккупантов, воюют за право жить в своей стране, на своей земле. Кстати, о своей стране. Сергейцев отказывает Украине в праве дальше существовать под таким названием.

«Название «Украина», по-видимому, не может быть сохранено в качестве титула никакого полностью денацифицированного государственного образования на освобожденной от нацистского режима территории… Денацификация неизбежно будет являться и деукраинизацией — отказом от начатого еще советской властью масштабного искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии», — пишет он.

Это не алкоголик Ваня несет ахинею своему собутыльнику на кухне. Это текст статьи, опубликованной российским журналистом на сайте, который финансируется российским государством. А теперь простые вопросы. Удивительно ли то, что подавляющее большинство россиян поддерживает войну против Украины? Удивительна ли та шокирующая жестокость, проявленная русскими войсками в Буче? Удивительны ли речи одного из участников этого кошмарного преступления, 20-летнего Михаила Ткача? Думаю, что это уже риторические вопросы.