Мы увидели и это. В прямом эфире Russia Today омбудсмен Армении Арман Татоян, как пишут СМИ РА, «представил последствия незаконных азербайджанских вторжений и террористических атак в отношении Армении, последняя из которых состоялась 16 ноября». Проще говоря, Татояну дали трибуну для озвучивания обвинений в адрес нашей страны, чем он с радостью воспользовался.

И вот уже армянские СМИ рапортуют о том, что «проводимые аппаратом омбудсмена работы по сбору фактов доказывают, что азербайджанские вооруженные служащие ежедневно совершают преступления, находятся в непосредственном соседстве с нашими селами, обстреливают, воруют, угрожают и терроризируют мирное население». Такой вот кульбит.

Дальше больше. Татоян договорился до заявлений о том, что «находящиеся под государственным покровительством армянофобия и пропаганда вражды в Азербайджане после последней войны дошли до экстремальной степени — фашизма». То есть, страна, в которой установлен памятник пособнику Гитлера фашисту Гарегину Нжде, смеет делать такие безосновательные заявления в адрес нашей страны.

Но претензии тут не только к Татояну. Кто он, что он будет говорить — априори и всем известно. Другое дело, почему ему предоставляет возможность для поливания грязью Азербайджан Russia Today и почему им это сходит с рук? Тут имеет смысл также сообщить, что интервью Татояна для Russia Today было организовано при поддержке западного региона Армянского национального комитета Америки (ANCA Western Region).

Какое отношение ANCA Western Region имеет к Russia Today и, шире, к России?! Ведь это низовая общественная организация, занимающаяся продвижением вопросов, волнующих армянскую общину Америки. Америки, а вовсе не России! Как говорится на сайте организации, на протяжении почти столетия ANCA-WR служил для просвещения, мотивации и активизации армянской американской общины на западе Соединенных Штатов по широкому кругу вопросов.

Штаб-квартира ANCA-WR находится в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и пользуется широкой поддержкой сообщества через обширную сеть культурных, образовательных, спортивных, благотворительных и молодежных организаций. Кроме того, ANCA-WR связан с различными СМИ, включая несколько ведущих армянских медиа-организаций в Америке и крупнейшую двуязычную армянскую ежедневную газету в США — Asbarez.

То есть, никакой привязки к России тут нет и быть не может.

Если бы интервью Татояна Russia Today было организовано при поддержке Союза армян России, во главе которого красуется Ара Абрамян, то можно было бы хоть как-то объяснить случившееся. Но когда интервью с омбудсменом РА на Russia Today организовывает организация, представляющая интересы армянской диаспоры США, это не просто нелепо. Это вопиющий факт!

Ведь, 25 ноября 2017 года в России был принят закон № 327-ФЗ, вводящий понятие СМИ-иноагента. Минюст РФ может признать иноагентом любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от иностранных органов, или граждан непосредственно, или через российские юрлица. Такие иноагенты приравнены в своих обязанностях к НКО-иноагентам. Реестр признанных иностранных СМИ-иноагентов ведётся Минюстом, на февраль 2021 года в него входит 17 СМИ, в основном подчинённых проекту РСЕ/РС (Радио «Свобода», различные порталы Реалии), а также Голос Америки.

Так вот, ANCA-WR же связан с различными СМИ, включая несколько ведущих армянских медиа-организаций в Америке и крупнейшую двуязычную армянскую ежедневную газету в США — Asbarez. Как, в таком случае, эта организация, которая подходит под квалификацию иноагента, организовывает интервью Татояна в Russia Today?! Что за волюнтаризм со стороны руководства международной многоязычной сети информационных телеканалов, финансируемых правительством России?

Понятно, что главным редактором Russia Today является Маргарита Симоньян, которая давно поднаторела на антиазербайджанской и антитурецкой информационной политике. Но, повторюсь, Russia Today создана и финансируется не на личные средства Марго или ее гражданского мужа. Это СМИ, созданное и финансируемое правительством России. Стало быть, имеет место какой-то странный совместный проект российского правительства и ANCA Western Region, реализованный через Russia Today.

Причем проект откровенно антиазербайджанский. Нашу страну оболгали. И сделал это омбудсмен страны, которая почти три десятка лет держала азербайджанские территории под оккупацией, которая разрушила огромное количество мечетей, школ, домов. Которая превратила Агдам в Кавказскую Хиросиму. Которая виновна в Геноциде против мирного азербайджанского населения в Ходжалы. В которой героизируют фашистов и террористов.

Естественно, ничего из перечисленного в эфире Russia Today не прозвучало. Хотя, если бы данное СМИ выполняло не роль рупора, в данном случае армянского, а не российского, то объективности ради должны были предоставить трибуну и омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой. Этого сделано не было. И тут не грех вспомнить о том, что телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый и иные, за год, минувший с окончания 44-дневной войны, так и не удосужились отправить своих корреспондентов на освобожденные Азербайджаном территории. При этом, Пегов и прочие проармянские российские бойцы российско-армянского информационного фронта регулярно тиражируют ложь о нашей стране. Выводы тут напрашиваются совершенно однозначные.