Артист и телеведущий Максим Галкин обратился во Второй кассационный суд с жалобой на отказ Замоскворецкого районного суда Москвы снять с него статус «иноагент». Ответчиком по делу указан Минюст России. Дата рассмотрения пока не назначена.

Галкина внесли в реестр «иногентов» в сентябре 2022 года. Российские власти считают, что он занимается «политической деятельностью, получая за это деньги из Украины». Галкин с самого начала войны открыто выступает против российского вторжения в Украину. Вместе с женой – певицей Аллой Пугачёвой и детьми, он уехал из России. Пугачёва также высказывавшаяся против войны, публично выступила в поддержку мужа, призвав объявить «иноагентом» и её саму.

Галкин продолжает высказываться против войны, как в соцсетях, так и на своих концертах, которые он проводит за рубежом, в том числе в поддержку Украины.

В мае 2023 года Галкин потребовал признать незаконным присвоение ему статуса «иноагента». Суд ему отказал. В марте 2024 года апелляция утвердила решение.