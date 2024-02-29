Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подал апелляцию на решение судьи Иллинойса об исключении его из избирательных бюллетеней штата. Об этом сообщает издание The Hill.

Отмечается, что окружной судья Трейси Портер распорядилась, чтобы избирательная комиссия Иллинойса исключила Трампа из предварительных выборов 19 марта из-за его роли в событиях в Капитолии 6 января 2021 года.

Команда юристов Трампа подала апелляцию в Апелляционный суд штата Иллинойс с просьбой отменить решение судьи. После этого Портер приостановила исполнение своего приказа до 1 марта, чтобы позволить адвокатам Трампа обжаловать дело.

Юристы экс-президента утверждают, что включение имени Трампа в избирательный бюллетень снизит риск «замешательства избирателей» перед первичными выборами в штате.