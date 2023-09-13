Россия, согласившись для перевозки в Ханкенди продовольственных грузов использовать агдамскую дорогу, на самом деле, оказала Азербайджану очень большую услугу.

Армяне не учли такое важное обстоятельство, что в обоих вариантах завершения процесса — если соответствующим грузовикам разрешат проехать в Ханкенди, или же, наоборот, им этого не разрешат, — в любом случае, Армения и все ее соответствующие структуры окажутся в полнейшем проигрыше, т.к. все поймут, что на самом деле, никакой блокады бывшего Нагорного Карабаха нет, поскольку сейчас частично работает не только известная лачинская дорога, плюс, Азербайджан предлагает даже альтернативную, т.е. агдамскую дорогу.

Именно так и произошло: Баку отправил продовольственный груз для армян бывшего Нагорного Карабаха, но соответствующие машины восемь дней стояли в Агдаме и ждали решения марионеточного карабахского режима, но их так и не пустили в Ханкенди. Надо сказать, что то же самое случилось и с российской помощью – они также ровно три дня ждали решения т.н. марионеточных «карабахских властей».

Но когда мы писали эти строки, поступили сообщения, что «карабахские власти», наконец-то, разрешили российским машинам проехать в Ханкенди…

И тут очень хочется сказать, что comedi la finite. Да, армянская пропаганда о «блокаде Нагорного Карабаха» оказалась фарсом, пустым маскарадом. Им никто не верил, и никто не поверит впредь. За все эти дни армянам только удалось провести в Ханкенди свои псевдовыборы, которым также никто не поверил и не поддержал. Но теперь стало ясно, почему в конце прошлой недели армянский премьер так лихорадочно искал очередные встречи и переговоры с Президентом Азербайджана. Пашинян думает, что таким образом он выиграет время. Теперь на очереди выборы ереванского мэра – как известно, армянский премьер собирается участвовать в выборах председателя совета старейшин столицы. Есть мнения, что якобы Пашинян хочет знать: поддерживает ли его и его политику ереванцы?

Хотя по этому поводу часто иронизируют даже местные армянские политологи. Они задаются вопросом: а зачем Пашиняну поддержка избирателей, если он не решается ни на мир, ни на войну? А так, простые избиратели продолжают поддерживать армянского премьера. Понятно, что, если они хотели бы войны, то давно перешли бы в лагерь «пятой политической колонны», т.е. основной-пророссийской оппозиции. Но этого не происходит. Даже теперь все проводимые официальные и неофициальные соцопросы показывают относительно высокий рейтинг премьер-министра.

Тут следует отметить еще одно обстоятельство: если Никол Пашинян на самом деле был бы нерешительным политиком, он вовсе не пошел бы против геополитических установок и инструкций России. В настоящее время отношения между двумя союзниками предельно напряженные. Несмотря на предупреждения Москвы, Армения проводит военные учения с США. Кроме того, правительство отправило в парламент для ратификации документ о Римском статуте Международного Суда. Продолжается «словесная перепалка» между первыми лицами Армении и соответствующими ответственными лицами России: читатель, наверное, в курсе словесных дуэлей между председателем парламента Армении и пресс-секретарями российского МИД и правительства.

Но невозможно не заметить одну очевидную и явную тенденцию: позиции Баку с каждым днем укрепляются, число его сторонников с каждым днем увеличивается. На днях не кто иной, а сам президент России Владимир Путин заявил, что Армения сама признала бывший Нагорный Карабах суверенной территорией Азербайджана. Таким образом, постепенно закрываются все двери перед армянами, идеу в небытие мифы о «могуществе армянского лобби».

Тут следует отметить еще одно важное обстоятельство последней политической повестки нашей страны. На днях азербайджанские политические наблюдатели спрашивали: правильно ли мы поступаем, называя карабахский режим сепаратистским?

За все эти тридцать лет войны мы были свидетелями территориальных притязаний и открытой агрессии Армении против Азербайджана. Марионеточный режим в бывшем Нагорном Карабахе также был установлен Арменией – эту игрушечную хунту поддерживает, даже финансирует, Ереван.

Думается, что это истина уже известна всем, т.к. все прошлые и настоящие «разговоры» о каком–то «древнем Арцахе» уже потеряли свою «былую привлекательность», они ушли в небытие, в них уже никто не верит…