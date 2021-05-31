Азербайджанские журналисты зачастую не могут добиться ответа на запросы от государственных структур. Чиновники безо всяких на то объяснений отказываются отвечать, и вопреки требованиям Кодекса об административных правонарушениях чиновники не привлекаются к ответственности.

Приведем один пример: 8 декабря 2020 года в # была опубликована статья под названием «Ответа нет: Минфин нарушает закон?». Мы хотели выяснить, какую сумму собирается выплатить государство семьям врачей, которые погибли во время борьбы с коронавирусом.

Для получения ответа мы обратились в пресс- службу Министерства финансов. Сотрудники пресс- службы предложили обратиться к ним в письменной форме. Несмотря на то, что мы выполнили это требование, к сожалению, ответа из Минфина мы так и не получили. И это далеко не единичный случай.

Хотя согласно закону «О доступе к информации» обладатели информации — государственные органы и муниципалитеты, обязаны обеспечить право каждого на свободное получение информации на одинаковых для всех условиях. Обладатели информации несут ответственность за организацию получения информации, согласно установленному законодательством порядку. ().

Отметим, что в законе «О доступе к информации» ничего не говорится о том, какую ответственность несут обладатели информации за организацию получения информации.

«О этом говорится в статях 21. 22 и 23 Административного кодекса и статьях 149, 150 и 151 Административно – процессуального кодекса», — заявил # председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашев.

По словам Амашева, в случае отказа представителей государственного органа и муниципалитета от предоставления информации, журналист может обратиться в суд. «Суд может оштрафовать представителя государственного органа или муниципалитета за нанесение морального ущерба журналисту. Суд также может принять решение об увольнении чиновника с занимаемой должности. Но мне неизвестны случаи обращения журналистов в суд», — сказал нам председатель Совета прессы.

Член Совета прессы, председатель Лиги демократических журналистов Ядигар Мамедли посетовал на руководителей пресс- служб госструктур. «Они должны помогать журналистам, вместо того, чтобы защищать свои структуры», — считает председатель Лиги. Ядигар Мамедли предложил также журналистам распространять в социальных сетях имена чиновников, отказывающихся отвечать на их запросы.

«Какие суды? О чем вы говорите? В Азербайджане суды всегда находятся на стороне государственных структур», — заявил # директор информационного агентства «Туран» Мехман Алиев.

Как отметил Мехман Алиев согласно закону «О получении информации», информационный запрос необходимо удовлетворить в кратчайшие сроки, не позднее 7 рабочих дней. «Если за этот срок информация может потерять оперативность, то ответ на запрос должен последовать незамедлительно. В случае возникновения опасности для человеческой жизни или свободы личности, информация, требующая определенных поисков и подготовки, должна быть выдана в течение 48 часов. Если ответ на запрос представителя СМИ не поступил в течение 7 дней, то журналист может обратиться в суд. Мы неоднократно обращались в судебные органы в связи с неполучением ответов на наши запросы. Рассмотрение наших исков продолжалось в течение года или нескольких лет. Ни один чиновник так и не был оштрафован или уволен с занимаемой должности. Как правило, суды принимают решение об удовлетворении запросов журналиста. Но кому нужен ответ по истечению столь долгого времени?», — задается вопросом Мехман Алиев.

«Мы не обращались в судебные органы в связи с неполучением ответов на наши запросы», — сказал нам шеф — редактор газеты “Ayna” Турал Агатлы. По словам шеф- редактора, его газета никогда не подавала в суд на чиновников, не ответивших на их запросы. «Для проведения судебных разбирательств нужно время и средства, которых у нас нет. Кроме того, мы не верим в то, что наши суды посмеют привлечь чиновников к ответственности», — сказал Турал Агатлы.