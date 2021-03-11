Как платить алименты, если человек будет получать 203 маната?

9 марта 2021 года омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева предложила создать Алиментный фонд, который должен стать механизмом по обеспечению выплат алиментов, назначенных судом для содержания ребенка (https://www.trend.az/azerbaijan/society/3392175.html)

Напомним, что ранее, 20 ноября 2019 года, с предложением о создании в Азербайджане Алиментного фонда выступила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

Как заявила председатель Госкомитета, в мировой практике если не выплачиваются алименты, их выплачивает Алиментный фонд. «Однако мужчина потом выплачивает фонду средства в двойном размере. Поэтому было бы хорошо создать Алиментный фонд и в Азербайджане», — предложила Хиджран Гусейнова (https://zerkalo.az/predlozheno-sozdat-v-azerbajdzhane-alimentnyj-fond/).

Сегодня в условиях массовой безработицы многие разведенные родители просто не в состоянии выплачивать алименты своим детям.

Как аппарат омбудсмена собирается добиваться от них возвращения денег в Алиментный фонд?

С этим вопросом мы обратились к представителю Аппарата омбудсмена Айдыну Сафиханлы.

«Согласно статье 234 Гражданско – процессуального кодекса решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу. Однако во время исполнения судебных постановлений об изъятии алиментов очень часто возникают проблемы, от которых страдают, прежде всего, дети. Некоторые родители, которые согласно решению суда должен выплачивать алименты, не имеют работы.

Поэтому мы предложили создать Алиментный фонд, из которого будут выплачиваться алименты, назначенные судом для содержания ребенка. Потом эта же сумма может быть изъята у неплательщика алиментов.

Если у родителя нет работы, его можно устроить на общественные работы и вычитать с его зарплаты деньги, потраченные Алиментным фондом», — сказал # Айдын Сафиханлы.

По словам директора Центра работы DOST Ниязи Рагимова, уровень заработной платы работников для общественных работ составляет 203 маната. (https://report.az/ru/socialnaya-zashhita/mintruda-nazvalo-zarplatu-privlechennyh-na-obshestvennye-raboty/).

Интересно, как с зарплаты в 203 маната Аппарат омбудсмена собирается изымать деньги, выделенные на выплату алиментов?

Мы попытались получить ответ на этот вопрос у самого Айдына Сафиханлы, но, к сожалению, наши повторные попытки связаться с ним не увенчались успехом.

Депутат Милли Меджлиса, экономист Вахид Ахмедов тоже не верит, что создание фонда чем-то поможет детям, родители которых уклоняются от оплаты алиментов.

«Я не верю в то, что создание Алиментного фонда способно устранить существующие проблемы. Как занятый на общественных работах и получающий 203 манат сможет вернуть долги Алиментному фонду?», — задается вопросом Вахид Ахмедов.

А в конце отметим, что согласно закону «О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2021 год», размер прожиточного минимума определен в 207 манат.