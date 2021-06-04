По мнению подавляющего большинства политических наблюдателей, на горизонте армянской политики маячит очередной бракоразводный процесс – не исключается, что в случае победы во внеочередных парламентских выборах Никол Пашинян поменяет цвет своей политической ориентации и возьмет курс интенсивного сближения с европейскими структурами.

Признаки подобной трансформации уже на виду – исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в разгар предвыборной борьбы отправился в Европу – сначала во Францию, а потом в Бельгию. Но часть политических аналитиков усматривают в этих визитах продолжение предвыборной политической борьбы – Пашинян считает, что внутри страны он имеет достаточную поддержку, поэтому ему следует заручиться поддержкой союзных стран и армянской диаспоры за рубежом.

Армянский премьер выбрал Францию неслучайно. После освобождения Азербайджаном оккупированных территорий, французские политики словно не находят себе места – то заявляют, что они признают игрушечный «НКР», то говорят, что Париж намерен вернуться в регион, чтобы восстановить мир между Азербайджаном и Арменией…

Париж с 1997 года является одним из трех сопредседателей Минской Группы, и в течение этих 24 лет французы могли бы поинтересоваться настоящими границами Армении и не требовали бы, как сейчас, вывода азербайджанских войск с «армянских территорий».

В Азербайджане с самого начала никто не верил в миротворческую деятельность Парижа. Неслучайно, что в свое время академик Абель Аганбекян сделал заявление якобы о целесообразности нахождения Нагорного Карабаха Армению именно в Париже. За все это время Париж так или иначе маячил в армянской политике – то оказывал гуманитарную помощь Еревану, то называл Армению младшей сестрой Франции.

Но Пашиняну в очередной визит во Францию пришлось нелегко – активисты армянской диаспоры встретили его не очень-то дружелюбно, старались помешать его приему французским президентом. Но программа визита все же была выполнена: Макрон принял Пашиняна, и последний успел выступить с критикой в адрес России, призывая Кремль наконец-то определиться в карабахском вопросе и поддержать Армению.

В парижских заявлениях Пашиняна уже чувствовались антироссийские ноты. Но поставить окончательную точку Пашиняну все же не удалось: он сам скорректировал себя, называя Москву первым союзником в вопросах безопасности и геополитики. По идее армянский министр должен понять, что в вопросах политики сесть на шпагат не такая уж простая затея, наоборот, весьма опасное занятие. Думается, что Пашинян уже понимает это и выжидает момента, чтобы выйти из тени России. Таким моментом может быть победа на парламентских выборах. Если он победит на этих выборах, это, во-первых, будет означать, что несмотря ни на что избиратели поддерживают его, во-вторых, Ереван с Москвой связывал в основном карабахский вопрос, и если Россия не намерена вернуть им когда-то оккупированные территории, то не стоит терять время и надо искать теплое место под солнцем уже в других краях.

Думается, что это было бы самым верным решением со стороны Армении. Но может случиться противоположное – армяне мастера в «решении» многовековых «национальных проблем».

Они, как говорится, не падают духом и считают, что в конце концов не только получат вожделенный Карабах и даже построят свою «великую Армению».

Доказательством тому является то, что только в последние дни армянские диверсанты несколько раз пытались устроить провокации на наших территориях. Но все это тщетно. Есть такая поговорка, что в одну и ту же реку дважды не входят.

Армянам больше не видать Карабах и то, что они остановили деятельность трехсторонней комиссии, то, что устраивают провокации на наших границах, все это лишь признак паники – враг, понимая, что проиграл карабахскую войну окончательно, паникует и нервничает. Ведь, потеряно все…