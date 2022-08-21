После двух лет строгих карантинных ограничений сфера общественного питания в Азербайджане, как и во всем в мире, переживает бурный рост. Люди после продолжительного периода изоляции возвращаются к активным социальным связям.

Однако в Азербайджане рестораторы так взвинтили цены, что словно хотят «сейчас и сразу» отыграть потери периода вынужденного простоя.

Летом вообще наблюдаются запредельные цены. Услуги ресторанов и кафе подорожали по сравнению с допандемийным периодом в 1,5-2, а то и более раз. Ужин в ресторане среднего уровня с живой музыкой на каспийском побережье Абшерона на 1 человека может достигать 60-70 манатов, и это без употребления алкогольных напитков. Застолье со спиртным обойдется еще дороже. То же самое касается объектов общепита в курортных местах в регионах страны.

Конечно, можно возразить, что продовольственная инфляция сейчас по всему миру, и продукты питания у нас в Азербайджане также подорожали. С другой стороны, в условиях рыночной экономики цены формируются соотношением спроса и предложения. Но почему-то в соседних Грузии и Турции, где также, как и у нас, подорожали энергоносители, есть продовольственная инфляция и наблюдается туристический бум, цены в кафе, ресторанах по-прежнему на порядок ниже.

Так в чем же дело?

Думается, причины следует искать в сложившихся в Азербайджане традициях ведения бизнеса с расчетом на то, чтобы как можно быстрее окупить расходы, причем без четко продуманной стратегии на более долгосрочную перспективу. Многие рестораторы, владельцы и менеджеры других объектов сферы общепита и увеселительных заведений полагают, что постпандемийный туристический бум будет последовательно стабильным и всегда обеспечивать сверхдоходы. Однако они глубоко заблуждаются, даже состоятельные арабские путешественники умеют деньги считать. Если сегодня туристы из стран бассейна Персидского залива массово приезжают в Азербайджан и тратят здесь немалые деньги, то завтра с открытием более выгодных направлений они вполне могут переориентироваться туда. В этом году заметно больше туристов и из России. Это во многом связано с ограничением возможностей для россиян путешествовать в традиционно популярных регионах из-за войны в Украине, и по этой причине приезд в толерантный Азербайджан.

Но для того, чтобы сделать Азербайджан стабильно привлекательной страной, нельзя иностранцев шокировать ценами. Да и вообще, доступные цены важны не только с точки зрения развития туризма, но и прежде всего заботы о своих гражданах. В условиях, когда ограничения особого карантинного режима еще полностью не сняты, сухопутные границы закрыты, стоимость авиабилетов запредельная, проживание в центрах отдыха внутри страны недоступно многим, люди со скромными материальными возможностями стараются хотя бы в выходные разнообразить свою жизнь, провести время у моря или в горной местности. Но такой отдых у нас, к сожалению, также становится дорогим удовольствием. Семейный поход на море и ужин в ресторане может составить несколько сотен манатов. Еще дороже обойдется поездка в районы. Причем высокие цены отнюдь не означают, что вас качественно обслужат. Заказанную еду можно дожидаться порой час-полтора. А если будешь настойчиво напоминать о заказе, официант может и нахамить. В последнее время все более становится распространенной практика взимания заранее так называемых депозитов. Так рестораторы уже изначально обязывают клиента израсходовать определенную сумму, которая всегда выше стоимости среднего заказа. Такая практика существует и за рубежом. Но в цивилизованном мире предоплаты взимаются в случаях оказания дополнительных, помимо подачи еды, уникальных услуг — концертов знаменитостей, театрализованных представлений, шоу-программ и др. Причем предварительная оплата совершается официально в форме покупки билета. Но взимать депозит в обычном ресторане, где выступает далеко не талантливый, малоизвестный исполнитель, является по существу диктатом цен. Это обязывает посетителя оставаться в заведении, если даже еда или исполнение певца ему не понравится.

Рыночные принципы определения цен в торговле, общепите, других сферах услуг, не означают, что в указанных областях не должно быть никакого регулирования и контроля. Есть соответствующие госструктуры, которые должны более решительно исполнять свои функции. К примеру, нередко возникают большие вопросы к качеству подаваемой еды и свежести продуктов и напитков. В этой связи большая ответственность лежит на Агентстве пищевой безопасности, которое должно более эффективно мониторить ситуацию на объектах общепита и оперативно реагировать на поступающие жалобы. Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Минэкономике не может вмешиваться в установление цен, но это ведомство может реагировать на случаи грубости со стороны персонала кафе и ресторанов при общении с посетителями, требовать соблюдения прав потребителей. Госслужба вправе вмешиваться и в практику взимания депозитов, которая является очевидным нарушением потребительских прав.

Граждане сами также должны быть активны в защите своих потребительских прав, создавая сообщества в этих целях. Тем более, что соцсети обеспечивают для этого благоприятные условия. Они могут устраивать общественное порицание заведениям, устанавливающим откровенно грабительские цены, предавать огласке факты грубого отношения к посетителям, требовать от госорганов наказания владельцев или управленцев данного заведения, сообщать о случаях подачи некачественной еды. Общественные кампании могут повлиять на поведение потребителей. Они могут перестать посещать заведения, чья репутация будет подмочена. В свою очередь рестораторы, почувствовав силу общественного контроля, вынуждены будут считаться с мнением граждан, уважать клиентов, быть ответственными перед ними, устанавливать разумные цены, осуществлять деятельность прозрачно. Если предприниматели будут честны перед гражданами, то в долгосрочной перспективе это обернется им сторицей, поскольку удовлетворенные клиенты будут приходить еще много раз и делиться своим мнением относительно качественного сервиса с другими.

Мина Гусейн, специально для #