Как можно дальше от соседа: Польша роет свой канал на Балтике

Польша ведет дело к окончательному прекращению какой-либо зависимости от соседней России – идет строительство нового канала через узкую косу, соединяющую закрытый Вислинский залив с Балтийским морем в обход территориальных вод РФ. Это позволит кораблям, плывущим из польского порта Эльблонг и в него, впредь не пользоваться Пиллауским (Балтийским) проливом, расположенным на дальнем конце косы, уже на территории Калининградской области РФ.

На днях вместе с премьер-министром Матеушем Моравецким президент Польши Анджей Дуда посетил строительную площадку судоходного канала на Вислинськой косе — узкой намывной полосе суши, отделяющий Вислинский (Калининградский) залив от Гданьской бухты Балтийского моря.

Через эту косу проходит граница между Польшей и российским эксклавом — Калининградской областью. Поэтому новый канал должен лишить порт Эльблонг зависимости от РФ — после его запуска грузовые корабли будут освобождены от необходимости заходить в российские воды.

Во время выступления на берегу Балтийского моря Дуда заявил, что строительство канала через косу будет способствовать укреплению суверенитета Польши. Он напомнил, что канал позволит Польше не платить России за прохождение судов.

«Канал судоходства на Вислинской косе направлен на укрепление суверенитета, независимости и свободы Польши. Нам больше не придется просить русских о возможности коммуникации в Вислинском заливе через Пиллауский пролив. У нас будет свой собственный проход», – заявил президент республики.

По его словам, реализация проекта позволит «судам выходить в залив без необходимости спрашивать у россиян разрешения», что даст «абсолютно новые возможности развития городов».

Сейчас завершился первый этап работ по строительству канала, который к 2022 году соединит город-порт Эльблонг с морем.

В Варшаве считают строительство канала ключевым инвестиционным проектом, реализация которого должна привести к экономическому возрождению Варминьско-Мазурского воеводства. Кроме того, власти страны позиционируют его как один из элементов по обеспечению национальной безопасности.

По информации Морского управления в Гдыне, в настоящее время в Вислинском заливе началось строительство искусственного острова площадью 180 гектаров. Остров является своего рода компенсацией вреда, нанесенного в процессе строительства экологической системе залива. Предполагается, что там будут селиться птицы, передает агентство SeaNews. Для сооружения острова используется грунт, вынутый при строительстве судоходного канала.

Впереди второй этап строительства судоходного канала. Тендер на него был объявлен 24 апреля этого года, а предложения от заинтересованных компаний, скорее всего, будут объявлены 22 июня.

Отмечается, что общая протяженность нового водного пути составит более 22,9 км (включая пересечение лагуны Вислы – 10,2 км, реки Эльблонг – 10,4 км, оставшиеся 2,3 км приходятся на шлюз и причальные сооружения). Длина самого канала составит 1,3 км, глубина – 5 м, что позволит пересекать его судам длиной до 100 м, шириной до 20 м и с осадкой до 4 м.

И тут не одной лишь Польше будет польза. Как заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерски, соседние Украина и Беларусь смогут использовать морские порты Вислинского залива для импорта и экспорта своей продукции после завершения строительства судоходного канала через косу Вислы, сообщает «Укринформ».

«Открытый доступ к портам Вислинского залива будет означать доступ к международным морям для наших партнеров с востока — Беларуси и Украины, у которых будет очередной альтернативный порт для импорта и экспорта своих товаров»,- заявил Щерски.

По его словам, строительство канала имеет большое значение с точки зрения суверенитета Польши, поскольку он будет расположен на границе между восточным флангом НАТО и соседями Альянса на востоке.

Щерски подчеркнул, что расположенная неподалеку Калининградская область РФ — это «одна большая военная база», ведь этот регион является чрезвычайно милитаризованной частью России. В то же время без строительства этого канала Польша имела бы затрудненный доступ для польских судов к части своей территории.

Поэтому, как утверждает Щерски, строительство судоходного канала через Вислинскую косу «полностью меняет субъектность Польши на экономической карте».

Всего на реализацию этого проекта польское правительство планирует выделить 880 млн. злотых ($224,3 млн), и есть уверенность, что это не будут деньги, потраченные зря. Долгий опыт отношений западных стран с Россией подсказывает им, что по возможности нужно как можно меньше зависеть от этой державы, в любых смыслах – и в политическом, и в экономическом, и в транспортном. Разного рода угрозы с Востока могут возникнуть в любой момент, следовательно, надо отсечь все возможности Кремля для такого «мирного» воздействия на себя.