Намерение ЮНЕСКО посетить Азербайджан и Армению с целью мониторинга не только христианского культурного наследия, но и мусульманских памятников, серьезно озаботило Ереван. Ведь с момента обретения независимости Ереван целенаправленно уничтожал мусульманское историко-культурное наследие не только на оккупированных азербайджанских землях, но и на территории собственно Армении.

Еще больше страху нагнало на Армению решение властей Азербайджана создать рабочую группу с участием иностранных специалистов для восстановления албанских религиозных храмов, которые были арменизированы путем добавления армянских надписей. После издания в 1836 году указа российского императора Николая I «Положение об управлении делами армяно-григорианской церкви в России» албанская церковь упразднялась и все ее имущество, архивы и храмы передавались Эчмиадзину. Это привело к полному присвоению армянской церковью историко-культурного наследия Кавказской Албании. После издания указа армянское духовенство стало монтировать на албанских храмах Карабаха армянские надписи, тем самым исторически обосновывая свое присутствие в этом регионе.

Этот факт подтверждают сами армянские ученые. К примеру, академик С. Еремян писал, что «огромное количество христианских памятников, значительная часть которых относится к доарабскому периоду, сохранилась в арменизироваиной части древней Албании, на территории древнеалбанских областей Арцах и Утик, где в настоящее время в основном живет армянское население».

Даже самый древний христианский храм на территории Карабахского региона Азербайджана – монастырь Амарас, согласно средневековым источникам считается историко-культурным наследием Кавказской Албании.

Несмотря на исторические факты, армянская пропаганда полагает, что все христианские храмы на территории Карабаха принадлежат армянской церкви. С целью оказания давления на ЮНЕСКО привлекается даже армянская диаспора. Так, на днях глава Союза армян России (САР), посол доброй воли ЮНЕСКО Ара Абрамян обратился к генеральному директору этой международной организации Одри Азуле.

В своем обращении Абрамян отмечает, что «беспрецедентные по своей циничности планы Азербайджана по уничтожению культурного наследия в Нагорном Карабахе, созданного в течение многих веков армянским народом, являющимся автохтонным на этой территории, не что иное, как цивилизационный вызов всему человечеству и международным институтам, призванным охранять мировое культурное наследие».

В связи с этим глава САР выражает надежду, что «ЮНЕСКО сможет найти рычаги воздействия на власти Азербайджана и принуждения их к проявлению уважения к культуре памяти и памяти культур народов, и что мировое сообщество сможет защитить и сохранять уникальное историко-архитектурное наследие Нагорного Карабаха, во имя мира и для будущих поколений».

Циничность этого заявления главы САР заключается в том, что во время 44-дневной войны Абрамян заявлял о том, что готов перебросить 20 тысяч наемников из России в зону боевых действий в Карабахе. А еще ранее летом 2020 года в своем интервью глава САР оговорился, что в его распоряжении имеются несколько тысяч спортсменов армянского происхождения, готовых напасть на российские торговые объекты, принадлежащие азербайджанцам.

Недавно САР вляпался в скандал с показом в Москве по случаю 30-летия армянской армии художественного фильма, посвященного приспешнику немецких фашистов Гагерину Нжде. Абрамян в свое оправдание отмечал, что Нжде не был осужден за сотрудничество с немецкими фашистами. Вдобавок он посмел обвинить Азербайджан в нагнетании ситуации с показом фильма. Налицо попытка героизации нацизма со стороны Абрамяна. Только вот как это сочетается со званием посла доброй воли ЮНЕСКО?