Народная артистка Азербайджана Дина Тумаркина, посвятившая 40 лет службе в Русском драматическом театре, отмечает юбилей. Любимой всеми бакинцами актрисе исполнилось 90 лет, сообщает #.

Сегодня она проживает в Тель–Авиве, куда переехала с семьей в начале 90-х, с теплотой вспоминает Баку и родной театр.

Азербайджанские деятели культуры в честь 90-летия Дины Тумаркиной приготовили для нее сюрприз – документальный фильм «Теплый ветер из Баку».

Режиссер фильма Наталья Жиронкина рассказала #, что свой юбилей Тумаркина отметила в Тель-Авиве скромно и по-домашнему:

«Дина ханум очень талантливая и очень красивая актриса. Мы, ее поклонники не забываем ее. И она не забывает своих поклонников, активно публикует в интернете ролики, где звучат стихи известных авторов в ее исполнении. Она — одна из последних корифеев Азербайджанского русского драматического театра 60-х — 80-х годов, когда театр был самым востребованным видом искусства. Как возродить традиции? Как передать память и дух того времени тем, кто никогда не видел на сцене этих удивительных актеров? И тогда родилась идея о создании мостика между известной актрисой и театральной молодежью. Дина Иосифовна с удовольствием восприняла эту идею и делилась с нами материалами, фотографиями, своими записями. Старшее поколение творческих людей захотели встретиться с молодежью и поздравить блистательную актрису, а также рассказать о ней на языке поэзии. Молодые люди познакомились с творчеством не только Дины Тумаркиной, но и с творчеством своих старших современников, и произошло такое объединение, цель, которую в общем-то и поставил перед собой этот фильм. Я думаю, что старшее поколение, и младшее поколение, запомнят эту съемку надолго», — рассказала режиссер.

Оператором фильма выступил талантливый видеограф Эмиль Гусейнов.

«Процесс съемки и монтажа этого фильма, погрузил меня в необыкновенное состояние. Состояние жизни, когда ты осознаешь свою суть как человека, своей души. Театр – это не просто вид искусства. Театр должен адаптироваться под современность, и быть одной из основ духовной жизни человека. Вот каким я вижу будущее театра. Дина Тумаркина являлась одним из столпов театра того времени. Это было честью для меня, быть участником такого плодотворного творческого процесса. Нам важно не сжигать мосты между поколениями, пытаться строить и защищать их от нападения безнравственных образов человека», — сказал оператор.

Поэт Аладдин Ягубов, снявшийся в фильме считает, что «Теплый ветер из Баку» — это не только проявление уважения и любви к блистательной актрисе.

«Это фильм и о нас самих, бакинцах. О теплоте, добре, отзывчивости, памяти…

Одним словом — об удивительной бакинской душе!», — говорит он.

Бард Георгий Черногоров признался, что получил колоссальное удовольствие от съемочного процесса, Он посвятил Дине Тумаркиной песню.

«Мы постарались наполнить теплотой и любовью прекрасные воспоминания о ее детстве в Одессе. Съемки песни проходили на берегу моря, под аккомпанемент бакинского ветра», — рассказал он.

Руководитель детского театра «Гюнай» Лариса Тарусова отметила, что была покорена энергией и энтузиазмом Натальи Жиронкиной:

«Она собрала великолепную команду творческих единомышленников и, самое главное, объединила поколения! Я считаю, что огромная ценность этого фильма, помимо поздравления Дине Иосифовне, это соприкосновение душ вне временных рамок, познание творчества великих талантов, воспитание достойных и понимающих продолжателей», — сказала она.

Растроганная вниманием своих коллег, Дина Тумаркина выразила им свое признание и почтение:

«Я хочу сказать огромнейшее спасибо всем соучастникам этого замечательного фильма. Какие все замечательные. Георгий Черногоров, Аладдин Ягубов, Юля Гейдарова, оператор великолепный, дети такие талантливые! Я так рада, именно этой преемственности поколений. Всем соучастникам этого фильма, которых собрала Наталья Жиронкина, и которые так искренне пошли на встречу, огромный низкий благодарнейший поклон!», — сказала народная артистка в интервью #.