Соединенные Штаты анонсировали новые меры по борьбе с уклонением России от санкций. Их объявят в течение «ближайшей недели-двух».

Об этом заявил советник президента США Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Reuters.

По его словам, этому вопросу Белый дом посвятит «ближайшие дни».

«Думаю, что в течение следующей недели-двух мы получим сведения о тех странах и организациях, кто пытается способствовать уклонению Россией от санкций. Причем, как внутри РФ, так и за ее пределами. И они станут нашими мишенями», – сказал Салливан.

Как отмечает УНИАН, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны. В Грузии убеждают, что не помогают РФ обходить санкции.

Но не одна лишь Грузия граничит с Россией, и прокремлевских сил хватает во многих постсоветских странах, и на Кавказе, и в Средней Азии. Часто они представлены и во властных структурах. То есть, не исключено, что Москва попытается вовлечь их в незаконные поставки подсанкционной продукции на территорию РФ. Какие наказания могут ждать в этом случае наши страны? Причем, их применения можно ждать уже скоро, «в течение недели-двух», как обещает советник президента США.

Своими мыслями по этому поводу поделился с # юрист и общественный деятель, политический комментатор Фуад Агаев:

— Что касается помощи России в уклонении от санкций, разговоров по этому поводу ведется много, и я думаю Соединенные Штаты будут последовательны в применении этих самых санкций. И если Россия будет уходить от этих санкций посредством помощи соседних государств, конечно, эти самые государства могут в свою очередь тоже навлечь на себя очень серьезные санкции. Может быть, характер и количество этих санкций будет не настолько насыщенным, как в отношении РФ, но тем не менее они могут быть весьма и весьма ощутимыми, с тем, чтобы Россия больше не смогла уклоняться от ограничений и завозить к себе товары двойного назначения или какие-то комплектующие, запасные части, в том числе с целью создания вооружений. Подобные вещи США и ЕС постараются пресекать, мне кажется.

Я полагаю, что прежде всего такие санкции могут носить финансовый характер. Потому что в отношении стран, входящих в Таможенный союз и в ЕАЭС, конечно могут быть применены санкции и другого рода. Если через территорию этих стран будут перемещаться подсанкционные для РФ товары (ведь они не имеют между собой таможенных границ), то в результате мер Вашингтона им придется задуматься над тем, чтобы каким-то образом определить и установить четкие законодательные правила по введению заслонов, по недопущению реэкспорта такой продукции на территорию России.

Что касается конкретно Азербайджана, до сего дня я пока что не слышал о каких-либо шагах государства, нацеленных на оказание помощи Москве в уклонении от санкций. Надо указать, что, например, в нашем парламенте заседают в основном люди, которые молчат всё это время. То есть, они не высказывают свою позицию. За исключением одного-двух депутатов, среди которых Мусабеков отчетливо выражает своё негативное отношение к войне, учиненной Россией, я не слышал выражения каких-то четких позиций. Более того, ощущение такое, что они долгое время выжидали, какую команду получат сверху. И я бы не удивился, если б они на второй же день войны поддержали Россию. Другое дело, отношение нашего народа в целом. Разумеется, оно крайне негативное к агрессии развязанной Россией в отношении Украины.

Более того, я могу сказать, что на данный момент авиасообщение между Азербайджаном и Россией в общем-то минимизировано. То есть, это тоже влияет на взаимоотношения в сфере товарообмена.

Что касается финансовых, банковских услуг, то эта сфера в условиях глобализации довольно прозрачна, и я опять-таки полагаю, что наши банкиры не настолько потеряли связь с реальностью, чтобы помогать российским компаниям и банкам в уклонении от санкций. Хотя гарантий тут конечно никто никаких дать не может. Но если исходить из обычной логики, а также из того, что правление Центрального банка АР только недавно получило нового руководителя, не думаю, что он начнет с того, что станет создавать условия для оказания поддержки РФ вопреки наложенным на нее международным санкциям.