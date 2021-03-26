Как Байден ошибки Трампа исправляет…

Еще довольно строптивый президент Дональд Трамп жаловался на то, что каждый год Россия получает миллиарды долларов прибыли от продажи нефти и газа европейским странам, а мы, т.е. страны-члены НАТО, защищаем их от российской угрозы.

Даже и это не все. Различные (местные и зарубежные!) аналитики и политологи постоянно писали и говорили, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции ведут двойную игру, т.е. блокируют вступление Грузии, Украины и Молдовы (Украине мешает еще Венгрия!) в НАТО…

К чему мы все это говорим? На днях прошел очередной саммит НАТО с участием глав внешнеполитических ведомств стран-членов Альянса. Саммит был примечателен тем, что стал первым саммитом после вступления президента Джо Байдена в свою должность. Поэтому все пристально следили за каждым словом американского государственного секретаря Энтони Блинкена. Заметим, что первое заявление главы внешнеполитического ведомства США было о Турции. Блинкен заявил, что Турция является весьма важным членом НАТО, поэтому надо внимательно относиться к этой стране.

Слова американского государственного секретаря еще раз показывает, что новый президент США намерен исправлять ошибки своего предшественника, хотя Трамп также не раз заявлял, что причиной ухудшения отношений с Анкарой стала неправильная политика Барака Обамы, который отказался продать Турции американские системы Patriot.

Чего только не говорили за последние два-три года российские источники об отношениях Турции с НАТО! Владимир Жириновский даже заявлял, что якобы президент Турции в беседе с ним сказал, что его страна может покинуть ряды НАТО…

Но потом оказалось, что ничего подобного не произойдет и ожидания-надежды Москвы напрасны. Последнее заявление представителя США еще раз подтвердило это, и что напрасны ожидания армян по поводу признания «геноцида», т.к. Вашингтон продолжает считать Анкару своим важным союзником не только в регионе…

Не остались незамеченными и другие обстоятельства, касающиеся угроз странам-членам НАТО. Альянс главной угрозой продолжает считать Россию. «Стодневка» Байдена еще не закончилась. Но надо заметить, что Байден уже успел посеять панику и страх среди российских политиков и дипломатов. Это означает, что с трамповским хаосом в рядах НАТО покончено, заявления представителей членов НАТО стали более однозначными.

Но вопрос о повышении оборонных расходов членами Блока остается. Напомним, что еще при президенте Обаме США выступили с предложением повысить оборонные расходы до уровня 2% ВВП. Президент Д.Трамп почти на каждом саммите поднимал этот вопрос, но его усилия не увенчались успехом. Сейчас эстафету принял новый президент Джо Байден. По мнению аналитиков, новой администрации США удастся решить и эту проблему, потому что самый трудный этап позади – уже нет необходимости обосновывать повышения оборонных расходов.

Другим весьма интересным направлением во внешней политике США и в деятельности НАТО являются вопросы, связанные с расширением Блока. Напомним, что в этом году должна покинуть большую политику канцлер Германии Ангела Меркель. Американцы с пониманием относятся к проблемам Грузии, Украины и Молдовы. Была бы воля только США, эти страны давно стали бы членами Альянса.

Касательно нашего соседа, т.е. Грузии, можно сказать, что за эти годы сделано немало, подписаны сотни документов, остается только взять и объявить Грузию членом НАТО. Но когда наступит этот долгожданный час?

К сожалению, мы затрудняемся ответить на этот вопрос. Можем только заметить, что если это событие произойдет, оно, несомненно, изменит геополитическую палитру региона: в Кремле, как минимум, поймут, что давить на южно-кавказские страны нет смысла, лучше с ними сотрудничать…