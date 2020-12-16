Как армянская сторона провоцирует Азербайджан на срыв трехсторонних соглашений

События последних дней говорят о том, что армянская сторона провоцирует Азербайджан на срыв трехстороннего соглашения глав государств по прекращению военных действий в Карабахе. Если ранее армянская сторона пыталась обвинить Азербайджанскую армию в том, что она провела операцию по зачистке от армянских боевиков сел Кехня Таглар и Чайлаггала Ходжавендского района, то сейчас, согласно армянским СМИ, стало ясно, что из самой Армении в эти населенные пункты проникали вооруженные лица.

На днях в соцсетях были распространены видеокадры того, что азербайджанские солдаты пленили несколько десятков армян. Позднее оказалась, что их пленили в селе Боюк Галадереси Шушинского района. Как сообщает издание «Sputnik Армения», большинство попавших в плен – жители сел Сарапат и Ашоцк Ширакской области Армении.

Ранее все эти «добровольцы» снимались на видео и выставляли в интернет свои посты вдоль Лачинской дороги, хвалясь тем, что рядом стоят российские миротворцы и не мешают им. Однако теперь они успели сообщить, что азербайджанские военные их окружили и выпускают только мирных жителей, а военных берут в плен.

Издание «Sputnik Армения» приводит слова жительницы Ширакской области Рузанны Тамасян, которая сообщила, что ее зять 1992 г.р. вместе с друзьями-добровольцами более 3 дней находился в окружении.

«Где они были, где наше государство, что они три дня находились в окружении, брошенные на произвол судьбы», — вопрошает Тамасян.

По ее словам, большинство попавших в окружение и плен – жители Ширакской области. Речь, по слухам, идет о 150 добровольцах, в частности, жителях села Сарапат. Та же ситуация с добровольцами из Ашоцка.

В свою очередь другой житель области Карапет Погосян сообщил, что в окружение близ села Боюк Галадереси попало около двух десятков должностных лиц из Ширакской области, которые записались добровольцами в Карабах. Среди них были и сельские старосты.

В знак протеста жители Ширакской области перекрыли дорогу Гюмри-Бавра, ведущую к армяно-грузинской границе. Они требуют от властей Армении вернуть взятых в плен армян.

Эти факты лишний раз подтверждают, что, несмотря на достигнутые соглашения, армянская сторона цинично и грубо нарушает их, посылая вооруженные группы на территорию Азербайджана. Разгромно проиграв войну с Азербайджаном, руководство Армении лелеет надежду, что определенные страны могут оказать им реальную поддержку в международном признании «независимости» Карабаха и придании некого статуса. Пользуясь тем, что в зону военных действий введены российские миротворцы, в Армении надеются, что их присутствие позволит закрепиться вооруженным группировкам для оказания диверсий против азербайджанской армии. Однако этим шагом Армения под удар также ставит российских миротворцев. Проникновение из Ширакской области Армении на территорию Азербайджана нескольких десятков вооруженных лиц под видом «добровольцев» наглядно показывает насколько армянская сторона привержена мирному соглашению. Азербайджанская армия смогла пресечь эти провокации, а дальнейшие шаги Армении по срыву достигнутых соглашений приведут к печальным последствиям. Жаль, что проигравшая сторона все еще тешит надежду, что в силах что-либо изменить в лучшую сторону для себя.