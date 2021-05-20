Каир направит в Палестину и Израиль делегации для утверждения перемирия

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил направить на палестинские территории и в Израиль делегации по вопросам безопасности для работы над утверждением перемирия.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает первый канал египетского телевидения.

Ранее правительство Израиля объявило, что кабинет министров по вопросам безопасности единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня.

«Президент Египта поручил направить на палестинские территории и в Израиль две делегации по вопросам безопасности для работы над утверждением перемирия», — сообщает ТВ.

Телеканал также сообщает, что «перемирие было достигнуто благодаря египетскому посредничеству».