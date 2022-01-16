Сын одного из лидеров протестов против передачи территорий Ингушении под контроль Грозного Ахмеда Барахоева Илез удивил главу Чечни Рамзана Кадырова мудростью. О деталях их телефонного разговора рассказал сам глава региона во время прямого эфира в своем неофициальном Instagram-аккаунте, перевод приводит «Фортанга».

«Мы долго говорили с ним, поняли друг друга. С его стороны он извинился, со своей стороны я извинился перед ними. Он сказал, что не стоит так остро выражаться в адрес ингушского народа. Потому что народ неправильно воспринимает. Он говорит все верно», — сказал Кадыров.

Он также объяснил Барахоеву свою эмоциональную реакцию во время выездного совещания в Галанчожском районе. По словам Кадырова, чеченская сторона получила письменное разрешение муниципального образования Ингушетии на строительные работы в русле реки Фортанга.

Ранее Барахоев также рассказал об этом телефонном разговоре. «Мы с ним пообщались очень уважительно друг к другу, поняли друг друга, и больше между нами никаких вопросов нет», — подчеркнул он.

В октябре 2021 года между Чечней и Ингушетией начался конфликт из-за земель. Жителей Ингушетии возмутили ремонтные работы на границе, они сочли это очередной провокацией соседей. В ответ глава Чечни пригрозил, что может силой отнять у Ингушетии земли, «незаконно переданные [первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром] Дудаевым». По словам Кадырова, если ингуши захотят жить на чеченских землях, предоставят в аренду. Угрозу Кадырова подтвердил спикер парламента Чечни Магомед Доудов, отметив, что, по его мнению, ингушская сторона занимается провокациями (lenta. ru)