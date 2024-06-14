После того, как Вооруженные силы (ВС) РФ заняли часть Херсонской и Запорожской областей, был один эпизод с предложением о посредничестве со стороны зарубежного гостя.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

По его словам, Россия приняла посредничество иностранного лидера, который посетил Москву 5 марта 2022 года. Речь шла о переговорах с зарубежным гостем, который находился в Москве 5 марта 2022 года и который якобы заручился поддержкой лидеров Франции и Германии и высокопоставленных политиков США. По его словам, Москва не исключала сохранения Киевом суверенитета над Херсонской и Запорожской областями при предоставлении сухопутного коридора в Крым.

«В целом не исключаю сохранения украинского суверенитета над этими территориями. Однако при условии, что Россия будет иметь прочную сухопутную связь с Крымом. То есть Киев должен гарантировать так называемый сервитут. Юридически оформленное право доступа России на Крымский полуостров через Херсонскую и Запорожскую области. Это важнейшее политическое решение. И, конечно, естественно, в окончательном варианте оно принималось бы не единолично, а только после консультации с Советом безопасности, с другими структурами», — сказал он.