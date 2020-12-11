Кадыров предложил внести Чечню в Книгу рекордов Гиннесса из-за санкций

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил включить республику в Книгу рекордов Гиннесса из-за санкций США против него, связанных с ним компаний и людей из его окружения. Он прокомментировал введенные американским Минфином меры в своем Telegram-канале.

«Я тут всерьез подумал о том, чтобы подать заявку в Книгу Гиннесса. Рекорд будет носить название «Самое большое количество занесенных в санкционные списки людей и организаций одной республики». С каждой новой санкцией побить этот рекорд будет труднее и труднее. Если, конечно, Книга Гиннесса сама в таком случае не попадет в список Магнитского», — написал Кадыров.

Глава республики назвал смешным тот факт, что в санкционных списках США и Великобритании «нет совпадений». По его словам, обе страны согласовывают эти перечни между собой. «Видимо, экономят бумагу», — предположил он.