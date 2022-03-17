Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram опубликовал обращение к украинским силовикам с требованием прекратить похищения живущих на Украине чеченцев.

«Обращаюсь к СБУ и ВСУ. Прекратите похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины, вина которых только в их национальности. Я вас уверяю, что безнаказанным это преступление властей не останется. Найдем всех причастных к этим нацистским проявлениям и накажем. Не удивляйтесь, если спрос будет осуществлен таким же способом», — сказал Кадыров.