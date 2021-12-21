Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Турции Реджепа Эрдогана либо выстраивать прозрачные отношения с Россией, либо признаться в «укрывании террористов». Об этом чеченский лидер написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в Турции находят убежище «бандиты и отморозки», совершившие преступления в РФ, и устраивают там сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов.

Так Кадыров отреагировал на открытие в Турции парка Джохара Дудаева. В небольшом городе Корфез в турецкой провинции Коджаели 10 декабря в торжественной обстановке был открыл парк, названный именем первого лидера Ичкерии.