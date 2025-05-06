Рамзан Кадыров попросил разрешения покинуть пост главы Чечни. Он заявил об этом после того, как журналисты попросили его прокомментировать слухи о скорой отставке. «Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — цитирует Кадырова «Чечня Сегодня».

Кадыров возглавил республику 5 апреля 2007 года. Накануне «Новая газета. Европа» сообщила о резком ухудшении состояния его здоровья. По данным источников, Кадыров перестал покидать Чечню и почти все время проводит в клинике «Аймед» в Грозном под неусыпным надзором врачей, в том числе остается там на ночь. Издание утверждало, что шесть лет назад у Кадырова диагностировали некроз поджелудочной железы без надежды на излечение.

Между тем «Кавказский узел» обратил внимание, что Кадыров говорит о своей возможной отставке минимум восемь лет. Он утверждал, что готов уйти с поста главы Чечни, в 2017, 2020 и 2022 годах. (moscowtimes.ru)