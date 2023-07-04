Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, избитых в ходе нападения в Чечне, на машине скорой помощи доставят из Грозного в Беслан.

По данным «Команды против пыток», такое распоряжение дал лично глава Чечни Рамзан Кадыров после телефонного разговора с Уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой. Сопровождать Милашину и Немова будет омбудсмен в Чеченской республике Мансур Солтаев.

«В настоящее время Милашина на машине «скорой помощи» транспортируется в Беслан», — подтвердила Москалькова. По ее словам, она попросила «сделать все возможное» для обеспечения ее безопасности и помочь ей выехать из республики.

Также она обратилась в Следственный комитет по Чечне и местную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту случившегося.

Неизвестные напали на Милашину и Немова рано утром 4 июля. Журналистка и адвокат прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

По дороге из аэропорта в Грозный три машины заблокировали их автомобиль, после чего их похитили люди в балаклавах. «Классическое такое похищение, как раньше все это было. <…> Прижали, выкинули шофера, таксиста из его машины, к нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, там на колени ставили, пистолет к голове подносили. Как-то все делали нервно, так и руки не получилось у них завязать», — рассказала Малашина чеченскому омбудсмену Солтаеву.

Неизвестные уничтожили принадлежащие журналистке и адвокату технику и документу, а затем жестко их избили, в том числе ногами по лицу. Они требовали от Милашиной и Немова «ничего не писать» и уехать из Чечни.

После нападение Милашина и Немов попали в Больницу скорой медицинской помощи Грозного с множественными ушибами. У Милашиной, помимо переломов пальцев рук, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а Немов получил ножевое ранение, сообщила «Новая газета».

После случившегося глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас потребовал от правоохранительных органов жестко отреагировать на нападение.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал нападение на журналистов «преступными и недопустимыми». «Мы также направим обращение в Генпрокуратуру и СКР о взятии этого расследования на особый контроль!» — пообещал Хинштейн. (moscowtimes.ru)