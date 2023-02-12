Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские подразделения могут отправиться даже в Америку, если поступит такой приказ от президента РФ Владимира Путина.

«Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

Таким образом Кадыров прокомментировал заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Россия может перебросить чеченские подразделения в Молдову, чтобы организовать приход к власти пророссийских сил.

Кадыров указал, что таким «самоуверенным знатокам» «до планов России еще учиться и учиться», а попытки Запада развалить Россию тянутся еще с 1990-х годов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал президенту Молдовы Майе Санду документ, представляющий «детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдове».