Кадры из села Ишиглы Физулинского района — ВИДЕО View Larger Image Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Ишиглы Физулинского района. Редакция| 2021-03-24T14:57:33+04:00 24 марта 2021, 15:35| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Кадры из села Горазиллы Физулинского района - ВИДЕОКадры из села Гервенд Физулинского района - ВИДЕОВидеокадры из села Икинджи Алыбейли Зангиланского районаВидеокадры из села Алимедетли Агдамского района В рубрике В Баку завтра местами пройдут дожди Gallery В Баку завтра местами пройдут дожди 24 марта 2021, 13:20 Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки в 5 раз превысило число вылечившихся Gallery Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки в 5 раз превысило число вылечившихся 23 марта 2021, 19:20 Синоптики прогнозируют в Баку до 20 градусов тепла Gallery Синоптики прогнозируют в Баку до 20 градусов тепла 23 марта 2021, 16:24 Пандемия затормозила импорт автомобилей Gallery Пандемия затормозила импорт автомобилей 23 марта 2021, 16:08 В январе миграционное сальдо Азербайджана составило плюс 175 человек Gallery В январе миграционное сальдо Азербайджана составило плюс 175 человек 23 марта 2021, 14:48