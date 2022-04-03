Вице-премьер Польши, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, что Варшава готова предоставить место для размещения американского ядерного оружия, если ее об этом попросят в Вашингтоне. Его слова приводит ТАСС.

«Мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы», — сказал он.

Качиньский добавил, что в Польше необходимо сформировать новый командный центр НАТО по аналогии со штабом альянса в голландском Брюнсюме, «где планируется и откуда осуществляется» вся деятельность организации.

«Это было бы ясным сигналом Москве о том, что руководящий уровень НАТО сейчас есть и на востоке», — пояснил вице-премьер.

Он также отметил, что альянс должен активнее действовать для скорого разрешения украинского кризиса, и предложил два шага для организации: провести миротворческую миссию в случае одобрения Украиной и предоставить стране все запрашиваемое оружие.