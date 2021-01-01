Кабмину поручено осуществить распределение 261 миллиона манатов, выделенных на борьбу с коронавирусом

В госбюджете на борьбу с пандемией коронавируса нового типа (COVID-19) в этом году выделено 261 миллион манатов.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в подписанном президентом Ильхамом Алиевым указе “О ряде вопросов, связанных с применением Закона Азербайджанской Республики ”О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год” от 31 декабря 2020 года.

Кабинету министров поручено осуществить по согласованию с президентом Азербайджанской Республики распределение предусмотренных средств, а также изменения, которые будут внесены в это распределение.