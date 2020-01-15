Кабмин Украины запретил приватизацию «Нафтогаза», «Укрзализницы» и ряда других предприятий

Правительство Украины утвердило перечень стратегических предприятий, не подлежащих полной приватизации. О принятии соответствующего решения в среду сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

«Правительство утвердило перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать», — написал он.

При этом Гончарук обнародовал этот перечень. В нем перечислено несколько десятков предприятий, занимающихся разными сферами деятельности, в том числе энергетических и оборонных, среди которых «Нафтогаз Украины», «Магистральные газопроводы Украины», «Укртрансгаз», «Укрнафта», «Укргаздобыча», «Черноморнафтогаз», ряд оборонных заводов, «Украинская железная дорога» «Укрпочта» и другие. В документе указано, что часть государственного капитала в них не должна быть менее 50% плюс одна акция.

В перечне также есть предприятия, где государство является собственником на 100%. Среди них, кроме прочих, присутствуют «Энергоатом», «Укрэнерго», военные заводы, предприятия химической промышленности и других сфер.